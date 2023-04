Schrecklicher Fund Leiche eines Kleinkindes im Maul eines Alligators gefunden

Die 20-jährige Mutter war zuletzt am Mittwoch gegen 17.20 Uhr Ortszeit gesehen worden. Nachbarn in dem Wohnkomplex bemerkten nach Angaben der Polizei gegen 20.30 Uhr Lärm in der Wohnung, riefen aber nicht die Polizei. Am nächsten Tag rief die Mutter der Frau bei der Hausverwaltung an, weil sie nichts von ihrer Tochter gehört habe. Daraufhin wurde in der Wohnung, wie Holloway sagte, „ein sehr heftiger Tatort“ mit der Leiche der 20-Jährigen mit vielen Stichwunden vorgefunden.