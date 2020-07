Kommunalwahl 2020 in Xanten : Xantens Grüne werfen Fox unfairen Wahlkampf vor

Kommunalwahl 2020 in Xanten

Xanten Die Xantener Grünen beschuldigen die Wählergemeinschaft Forum Xanten (Fox), Themen aus ihrem Wahlprogramm als eigene Vorschläge auszugeben sowie einen unfairen Wahlkampf zu führen.

Die Xantener Grünen erheben gegen die Wählergemeinschaft Forum Xanten (Fox) schwere Vorwürfe. Sie beschuldigen die Füchse, Themen aus ihrem Wahlprogramm als eigene Ideen auszugeben und einen unfairen Wahlkampf zu führen. „Wir freuen uns, wenn grüne Politik kopiert wird“, teilte Vorstandssprecher Jo Becker in einem Schreiben an die Redaktion mit. „Aber bei groben Unwahrheiten hört ein fairer Wahlkampf auf.“

Das Wahlprogramm der Fox ist zwar noch nicht festgezurrt. Allerdings hob Stella Werner, die am Mittwoch von den Füchsen zur Bürgermeisterkandidatin gekürt wurde, einen Jugendbeirat mit eigenem Etat ebenfalls auf ihre Agenda.

Laut Becker nutze Fox zudem „Insiderwissen, um längst geplante Vorhaben der Verwaltung als Erfolg eigener Anträge zu verkaufen“. Als Beispiele nannte er die Reparatur des Norbertbrunnens und die Entfernung von Graffiti – beides „bereits in die Wege geleitet, als Fox dazu ihre Anträge stellte“. Das sei im Ratsinformationssystem der Stadt nachzulesen. Auch zur Renaturierung der Kiesgrube in Xanten gebe es seit langem Gespräche zwischen Stadt und dem Kiesunternehmen Hülskens. „Auch hier wurde Insiderwissen für die falsche Behauptung genutzt, die Blumenwiese werde auf Antrag der Fox gepflanzt“, so Becker.