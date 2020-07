Debatte um Salzabbau : FDP: K+S will Frist für Xanten verlängern

FDP: K+S will Frist für Xanten verlängern

In Borth wird seit 100 Jahren Salz abgebaut. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten Xanten hat möglicherweise noch etwas mehr Zeit, um eine Stellungnahme zu den geplanten Explorationsbohrungen unter Birten abzugeben. Nach einem Treffen mit Vertretern des Salzbergbauunternehmens stellte FDP-Ortsverbandsvorsitzender Dieter Kluth eine Fristverlängerung in Aussicht.

Das Salzbergbauunternehmen K+S will der Stadt Xanten nach Aussage des stellvertretenden FDP-Ortsverbandsvorsitzenden Dieter Kluth eine Fristverlängerung gewähren, um eine Stellungnahme zu den geplanten Erprobungstunneln unter Birten abzugeben. Demnach soll die Zusage am Freitag, 10. Juli, schriftlich erfolgen, sagte Kluth der RP nach einem Treffen mit Vertretern des Unternehmens am Donnerstag.