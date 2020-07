Xanten : Polizei entdeckt auf Streife Farbschmierereien

Xanten Unbekannte haben am Rheindamm in Wardt Bänke, Schilder und einen Schiffsmast mit weißer Farbe beschmiert. Einbrecher am Bruchweg erbeuten Elektro-Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei hat gestern zwei Straftaten in Xanten gemeldet und bittet die Bevölkerung bei der Aufklärung um Mithilfe – einmal geht es um Farbschmierereien und um einen Einbruchsdiebstahl. Im Rahmen ihrer Streife, so ein Polizeisprecher, haben Polizeibeamte am Donnerstag im Bereich der Straße Rheindamm in Wardt Farbschmiereien entdeckt. Bislang unbekannte Täter hatten mit weißer Farbe diverse Bänke, den Schiffermast sowie ein Schild beschmiert. Dann meldete die Politei, dass im Zeitraum vom zurückliegenden Mittwoch um 17.40 Uhr bis Donnerstagmorgen um 7.50 Uhr unbekannte Täter gewaltsam in ein Gebäude am Bruchweg eingebrochen sind. Die Diebe, so die Polizei weiter, haben unter anderem Elektrohandgeräte und Akkus der Marke Stiehl gestohlen. Hinweise an die Polizei in Xanten unter Tel. 02801 71420.