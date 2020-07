Bürgermeisterkandidat der Grünen : Christian Pelikan (Grüne): Wahlkampf im Minutentakt

Neukirchen-Vluyn Am Sonntag startet der Bürgermesiterkandidat der Neukirchen-Vluyner Grünen eine Videoreihe im Internet. In der ersten Folge geht es um den Tierschutzverein Moers und Umgebung.

Wahlkampf in der Corona-Krise, das heißt auch: Wahlkampf im Netz. So auch bei Christian Pelikan, Bürgermeister-Kandidat der Grünen in Neukirchen-Vluyn. Am Sonntag, 5. Juli, geht die erste Folge von „Pelikan‘s Minute“ online. „In dieser Videoreihe werde ich zu vielen kommunalpolitischen Themen Stellung nehmen, mal mit Gästen und mal allein“, sagt er. Das Besondere daran: „ Die Videos gehen jeweils nur 60 Sekunden und werden von mir selbst gefilmt. Ich habe mich für dieses Format entschieden, um Kommunalpolitik nicht noch trockener zu machen, als sie eh schon ist. Ich habe festgestellt, dass sich kaum einer gerne stundenlange Talkformate anschaut. Deshalb gehe ich den kurzen und knackigen Weg. Für Nachfragen zu komplexeren Themen und auch für längere Gespräche stehe ich gerne jederzeit online und regelmäßig auch in der realen Welt zur Verfügung.“