Xantener Oktoberfest 2018: Sicherheitskontrollen durch das Zollamt Duisburg

Xanten Am Samstagmittag wurden rund ums Festzelt die Arbeitspapiere des Sicherheitspersonals überprüft. Etwa zwei Dutzend Zollbeamte waren angerückt. Dennoch konnte die Gaudi am Abend ohne Beeinträchtigung stattfinden.

Eine weitere Wiesn-Gaudi ging dieses Wochenende zu Ende. Und was für eine. Am Samstag, 13. Oktober, stiegen rund 4000 Besucher bei Herbsthitze in ihre Trachten und machten sich auf den Weg zum größten Oktoberfest am Niederrhein. Angekommen am Festzelt erwartete die vielen frühzeitig angereisten Besucher dann ein besonderes Empfangskomitee: Geschätzt zwei Dutzend Zollbeamte befanden sich auf dem Gelände.