Von Xanten bis Duisburg: So schön ist der Herbst am Niederrhein

Duisburg/Xanten Der Herbst zeigt sich in diesem Jahr von seiner besten Seite. Bei milden Temperaturen und Sonne satt leuchtet das Herbstlaub noch mehr als sonst und lockt viele Spaziergänger nach draußen. Impressionen von Duisburg bis nach Xanten.

Von wegen graue Jahreszeit. Der Herbst zeigt sich bei Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke am Niederrhein so, wie man es sich nur wünschen kann. Im Staatsforst zwischen Xanten, Geldern, Kamp-Lintfort und Rheinberg strahlen die Bäume in satten Rot- und Orangetönen. An der Sechs-Seen-Platte in Duisburg spiegelt sich die bunte Pracht im Wasser wider.