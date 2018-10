Alpen schlägt Ossenberg mit 2:1

Alpen Fußball-Kreisliga A: Jonas Feuchter und Andreas Dargel erzielen beim 2:1-Sieg im Spitzenspiel die Treffer der Viktoria.

Das muntere Wechselspiel an der Tabellenspitze der Kreisliga A hält an. Der Rumelner TV ist erstmals in dieser Spielzeit an oberster Stelle. Der Dank der West-Duisburger für die nötige Schützenhilfe gilt der Elf von Viktoria Alpen, die ihre Qualität als „Königsmörder“ unter Beweis gestellt hat. Die Blau-Gelben schubsten Concordia Ossenberg mit einem 2:1 (1:0)-Erfolg vom Ligathron hinab auf den dritten Rang.

Es war eine erfolgreiche erste Halbzeit für den Torschützen, die aber nicht ohne Opfer bleiben. Der rechte Schuh seiner modischen Fußballstiefel wurde während eines Zweikampfes aufgeschlitzt. Das Paar wanderte in der Pause in die Mülltonne, mit dunkleren Schuhe ging’s für Feuchter nach dem Wechsel weiter. Schon der erste Versuch mit neuen Schuhen wurde für die Concordia gefährlich. Aus 30 Metern zog Feuchter einfach mal ab, sein Schuss wurde vom zu weit vor seinem Tor stehenden Gästekeeper mit einem langen Satz aber soeben noch über die Latte gelenkt.

Auf Ossenberger Seite sorgte Silas Baumbach für die diskussionswürdigen Situationen. Sein Schuss in der 44. Minute prallte vom Innenpfosten ab und wurde noch von Jannik Jauer ins Feld zurückgespielt. Tor oder doch nicht? Die A-Liga ist nicht die Bundesliga, das „magische Auge“ musste Schiri Uwe Peuser zeigen, der den Treffer nicht gab. Dafür bat Peuser zum Strafstoß: Patrick Utech war in Alpens Strafraum eingedrungen, Jauer folgte ihm zu ungestüm und erwischte ihn am rechten Fuß. „Dumm gelaufen“, im wahrsten Sinne. Baumbach trat zum Strafstoß an, verzögerte lange und traf. Die Ausführung forderte die Proteste der Viktoria heraus, Peuser schmetterte sie ab. Die Entscheidung fiel in der 65. Minute. Ein Freistoß aus der Alpener Hälfte landete bei Andreas Dargel, der sich den Ball auf den linken Fuß legte und ihn ins lange rechte Eck versenkte.