Tischtennis: Xanten lässt zu Hause Federn

Rheinberg/Xanten Tischtennis: Die Domstädter verloren ersatzgeschwächt. Bezirksliga-Konkurrent SV Millingen landete einen Achtungserfolg. Im Spiel des TuS 08 Rheinberg II glänzte vor allem Michael Volkmann.

Landesliga: Der TuS 08 Rheinberg II hat wieder im Doppel experimentiert. Nicht sonderlich erfolgreich verlief die Umstellung, wie sich gegen den SV Kevelaer-Wetten zeigte. Der Spitzenreiter verlor zwei der drei Eingangsspiele. Und auch bei Leon Viktora/Michael Volkmann lief’s in fünf umkämpften Sätzen nicht rund. „In so Spielen kann man das ausprobieren“, sagte Kapitän Kai Hübert. Mit dem Rückstand ging’s in die Einzel. Dort ließ der TuS 08 nichts mehr anbrennen und setzte sich leistungsgerecht mit 9:3 durch. Einen Schulterklopfer gab‘s für Michael Volkmann. „Er hat super Bälle gespielt“, lobte Hübert die Nummer Drei. Punkte: Viktora/Volkmann, Viktora (2), Volkmann (2), Aydin (2), Waschipki, Hübert.

Mit einer 4:9-Heim-Niederlage gegen den SC Buschhausen II mussten sich die Herren des TuS Xanten abfinden. Der ersatzgeschwächte Gastgeber kam schon im Doppel nur auf einen Zähler. Danach reichte es in den Einzeln auch nur noch für je einen Sieg in den drei Paarkreuzen. Neuzugang Tim Kowalski hatte seinen zweiten Saison-Einsatz. Er wartet weiterhin auf den ersten Einzelerfolg. „Wären wir komplett gewesen, hätten wir ganz sicher ein Remis geholt, vielleicht sogar zwei Punkte“, ärgerte sich Mannschaftssprecher Michael Zeltsch. Punkte: Zeltsch/Brandt, Dudziak, Brandt, Artz.

Der SV Millingen II bleibt an der Tabellenspitze an BW Dingden und dem TSV Weeze dran. Bei GW Wesel-Flüren II gewann das Sextett mit 9:6. Dabei mühte sich der SVM nach einer 6:3-Führung vor allem in der zweiten Spielhälfte. Die Hausherren glichen aus. Lars Wesling, Thorsten Sondermann sowie Stefan Zemke behielten in den letzten drei Einzeln jedoch die Nerven – und die Oberhand. Punkte: Ehlert/Wesling, Sondermann/Zemke, Sondermann (2), Zemke (2), Ehlert, Ingenillem, Wesling.