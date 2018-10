Xanten: Kleine Viktortracht zum Patronatsfest des Heiligen Viktor

Xanten Am Sonntag wurde in Xanten das Patronatsfest zu Ehren des Heiligen Viktor und Gefährten gefeiert. Begonnen wurde wie immer mit einem Gottesdienst, den Weihbischof Rolf Lohmann mit Kaplan Christoph Potowski und Diakon Alexander Senk im Xantener Dom feierte.

Hunderte von Messgästen nahmen an dem Amt, zu dem der Domchor unter Leitung von Matthias Zangerle beitrug, teil und ließen sich mit Texten aus dem Jakobusbrief und dem Lukasevangelium sowie der Predigt von Weihbischof Lohmann in ihrem Leben als Christen bereichern. Zum besonderen Gelingen der musikalischen Darbietung trug nicht nur die Instrumentengruppe bei, auch der Musikverein Winnekendonk erfreute mit seinen Melodien.

Einen schönen und feierlichen Anblick bot auch das „Viktörchen“, dem der Schüler Ben-Luca Schibgilla seit vier Jahren Leben verleiht. Als Legionär ausgestattet, erinnerte Ben- Luca an die Jahre des Heiligen Viktors, als er in der Thebaischen Legion der römischen Armee mitkämpfte. Deren Mitglieder hatten sich am Ende des 3. Jahrhunderts ausnahmslos geweigert, die römischen Götter zu verehren und waren deshalb getötet worden. Zahlreiche kirchliche Vereine und Verbände, unter anderem die Kolpingsfamilie Xanten und die St.-Helena- sowie St.-Victor-Bruderschaft verliehen dem Umzug einen festlichen Rahmen. Die weißen Umhänge der großen Gesandtschaft des „Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem“ mit ihren in roter Farbe aufgenähten Kreuzen zogen wie all die Jahre zuvor interessierte Blicke auf sich.