Xanten: Drachenskulptur wird im Kurpark eingeweiht

Xanten Bei strahlendem Sonnenschein und mit mehr als 250 kleinen und großen Gästen wurde am Sonntag „Gordo“, der Drache aus bunten Mosaik-Steinchen hinter der Kriemhildmühle, enthüllt, getauft und beklettert.

„Eine soziale Skulptur“, wie Bürgermeister Thomas Görtz am Sonntag bei der feierlichen Enthüllung und Einweihung einer Figur in Anlehnung an ein Zitat von Joseph Beuys feststellte. Sichtlich stolz und bewegt nahm Nicole Peters an der Einweihung teil, mit Krücken, weil sie nach einer Operation erst am Samstag aus dem Krankenhaus gekommen war. „Es ist Ihr Baby, das hier gewachsen ist, und es war nicht einfach, gemeinsam dieses Baby dann doch noch auf die Welt zu bekommen“, so Görtz über ein Projekt, dessen Entstehung geprägt war „durch ein friedliches Miteinander von Menschen zwischen sechs und 70 Jahren“. Mit Gordo habe man in Xanten „ein neues Drachenkapitel aufgeschlagen“.