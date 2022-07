Hitzewelle im Sommer 2022 : Erneut brennt ein Feld in Xanten

Xanten Die Hitzewelle beschäftigt auch weiter die Xantener Feuerwehr. Erneut brach auf einem Feld ein Brand aus. Mehrere Hundert Quadratmeter brannten. Landwirte unterstützten wieder die Löscharbeiten.

In Xanten ist erneut ein Feld in Brand geraten. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, brannten am Dienstagabend am Piestweg im Ortsteil Wardt etwa 30 mal 20 Meter. Bereits auf der Anfahrt sei eine deutliche Rauchsäule zu sehen gewesen, berichteten die Feuerwehrleute. Die Flammen seien sofort mit zwei D-Rohren (50 Liter pro Minute) und einem C-Rohr (100 Liter pro Minute) bekämpft worden. Zwei Landwirte hätten die Einsatzkräfte unterstützt, indem sie das Feld mit ihren Traktoren und Grubbern bearbeiteten, sodass Schneisen im Boden entstanden. Dadurch hätten eine weitere Ausbreitung und ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Felder verhindert werden können. Der Einsatz sei nach etwa eineinhalb Stunden beendet gewesen. Wodurch das Feuer entstanden war, sei unklar, berichtete die Feuerwehr. Sie sieht aber einen Zusammenhang mit der Hitzewelle. Es war der zweite Feldbrand innerhalb von zwei Tagen. Schon am Montag war auf einem Acker in Xanten ein Feuer ausgebrochen.