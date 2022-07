Kunstszene in Xanten : Die Befreierin der Goldmarie

Künsterlin Monika Kirschnick, hier mit einer ihrer lebensgroßen Plastiken, arbeitet schon mal in der Xantener Galerie von David Boell. Hier will sie künftig auch ausstellen. RP-Foto: Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Monika Kirschnick, Kunstpädagogin an der Willi-Fährmann-Schule Xanten, entdeckte vor zwei Jahren ihre Leidenschaft für die Bildhauerei. Beim Kunstfest Klein Montmartre im August möchte sie erstmals ausstellen.

Von Heidrun Jasper

Sie ist weiß, innen hohl, 1,65 Meter groß, etwa 60 Kilogramm schwer, trägt ein bauchnabelfreies Top, Jeans und Cowboystiefel, hält einen Apfel in der rechten Hand – und hat Flügel. „Goldmarie – Frau mit Goldapfel“ hat Monika Kirschnick ihre Skulptur genannt, an der sie in den Ferien drei Wochen lang gearbeitet hat. Hauptberuflich unterrichtet die 52-jährige Lehrerin an der Willi-Fährmann-Gesamtschule Kunst und Sprachen. In ihrer Freizeit widmet sie sich der Leidenschaft, der sie sich seit zwei Jahren verschrieben hat: der Bildhauerei.

Die freischaffende Künstlerin gestaltet figurative Kunst und möchte sie jetzt auch einer breiteren Öffentlichkeit zeigen: Am 6. und 7. August, wenn Klein Montmartre die Klever Straße nach zweijähriger Pandemie-Pause wieder zur Kunstmeile macht, wird Monika Kirschnick hier live modellieren und auch an ihrem jüngsten Werk weiterarbeiten: an „Sunny Breeze“, einer halbfigürlichen Skulptur, bei der sie jetzt schon weiß, dass sie damit polarisieren wird.

Die Künstlerin Monika Kirschnick bei der Arbeit an ihrer Goldmarie. Foto: MK

Info Die Künstlerin hat noch viele Ideen Klein Montmartre Das Kunstfest auf der Klever Straße, das an den Künstlerhügel Montmartre in Paris erinnert, findet nach zweijähriger corona-bedingten Pause am Samstag und Sonntag, 6. und 7. August, statt. Mehr als 50 Künstler präsentieren jeweils ab 11 Uhr ihre Bilder, Grafiken, Fotografien, Skulpturen und Objekte. Der Eintritt ist frei. Modelle gesucht Monika Kirschnick sucht dringend Leute, die für sie Modell stehen. Sie möchte unter anderem eine junge Mutter mit Baby modellieren, stillend oder mit dem Säugling im Arm, außerdem ein junges homosexuelles Paar zwischen 20 und 40 Jahren bei einem innigen Kuss und ein kleines Mädchen mit einem Feenstab in der Hand. Kontaktaufnahme unter info@monika-kirschnick.com oder www.monika-kirschnick.com

Denn die Figur mit dem ausdrucksstarken Gesicht zeigt eine entblößte Brust. Und das soll sie auch dürfen, ohne darauf reduziert zu werden. Denn wie Goldmarie hat auch der „sonnige Atem“ etwas Magisches. Zwei kraftvolle junge Frauen, „die in sich ruhen, mit seelischer Kraft ihren Weg zum Glück finden“, beschreibt es die Bildhauerin.

Kunst bedeute für sie, „nicht nur die Sinne zu entfalten, sondern auch die Seele“. Ihre Kunst solle Menschen stark machen, speziell Frauen und Kinder. Deswegen hat sie die Goldmarie der Gebrüder Grimm neu interpretiert. Der Mythos der wertgeschätzten Hausfrau, die für ihre Dienste mit Gold überschüttet werde, sei veraltet, meint Kirschnick. Besonders der absolute Gehorsam der Goldmarie gegenüber Frau Holle sei fraglich. Ist es zeitgemäß, alles bis zur Selbstaufgabe zu erfüllen? Warum sammelt Goldmarie alle Äpfel ganz allein auf? Und ist der Traum von unermesslichem Reichtum, einem märchenhaften Goldregen als Lohn für harte Arbeit sinnstiftend?

Natürlich stünden Frauen noch immer in dem Zwiespalt, häusliche Pflichten zu erfüllen und zugleich ihr Leben frei zu gestalten, meint die 52-Jährige. Ihre Goldmarie soll die Betrachterin oder den Betrachter zu einer freiheitlichen Haltung inspirieren. Deswegen hat sie ihr Flügel gemacht, mit denen sie fliegen – und fliehen – kann. In eine Schleppe hat Monika Kirschnick der lebensgroßen Skulptur aus Polymer-Gips kleine Goldtaler eingearbeitet. Der Apfel, den sie mit Blattgold beschichten will, lasse Fragen offen: Hat ihre Goldmarie wie das Mädchen im Märchen alle Äpfel vom Baum geschüttelt und eingesammelt? Hat sie einen Apfel für sich behalten?

Der Apfel, sagt Monika Kirschnick, sei eine besondere Frucht. Bei Eva im Paradies stehe er für Verlockung. In der griechischen Mythologie komme dem Jüngling Paris eine schwere Aufgabe zu: Er soll entscheiden, welche der drei Göttinnen Aphrodite, Athene und Hera die Schönste sei und ihr als Schönheitspreis einen Apfel überreichen. Sogar den US-amerikanischen Unternehmer Steve Jobs, eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Computerbranche, habe der Apfel beflügelt.

120 Kilogramm Ton hat Monika Kirschnick für ihre Goldmarie verarbeitet. Technische Unterstützung erhielt sie von Bildhauerin Kassandra Becker aus Karlsruhe in deren Atelier. „Goldmarie ist nicht ganz fertig. Ich muss sie noch schleifen und die Oberfläche versiegeln.“ Sie bekommt noch ein Tor, das ein Kunstschmied aus Köln gestaltet. Derzeit steht Goldmarie im Atelier von David Boell, das sich der 37-Jährige im kleinen Eckhaus an der Bahnhofstraße 7 eingerichtet hat. Hier will Kirschnick auch ihre Skulptur ausstellen, die einen Mann zeigt, der um seinen Freund trauert, den er im Arm hält. Und ihre Sunny Breeze, aus der sie eine kleine Serie machen will: „Ich möchte eine schwangere Sunny Breeze modellieren und eine mit Baby auf dem Arm.“

Seit zwei Jahren macht sie Skulpturen. „Mit 50 ist mir bewusst geworden, dass meine Lebenszeit begrenzt und sehr kostbar ist, dass ich sie mit etwas Echtem, Purem, Ehrlichem füllen muss.“ Corona sei eine Zeit der Isolation und zugleich eine Zeit konzentriertester Arbeit gewesen. In der Schule hätten sich alle weitgehend im Homeoffice befunden, sich nur via Kamera gesehen. Sie habe sich in der Pandemie einen geschützten Raum geschaffen, „indem ich angefangen habe, Skulpturen zu fertigen“. Ihre Fertigkeiten hat die 52-Jährige in Kursen bei namhaften Künstlern wie dem Bildhauer Kuno Lange aus Wesel, Kassandra Becker aus Karlsruhe und an der Scuola di Sculptura in Peccia erworben. Anfang August will sie bei dem zeitgenössischen niederländischen Bildhauer Eddy Roos eine Master-Class absolvieren.

„Respekt und die Freiheit zu zeigen, wer wir sind“ – das ist Kirschnick wichtig. Bei ihren Arbeiten geht es der 52-Jährigen immer darum, die seelische Stärke sichtbar zu machen. „Ich liebe Kunst, die den Menschen in seiner seelischen Kraft zeigt.“ Und sie würde nur zu gerne auch an der Gesamtschule eine Arbeitsgemeinschaft Töpfern aufbauen. „Aber wir haben leider keinen Brennofen“, bedauert sie.

(jas)