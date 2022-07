Landfrauen Twisteden unterwegs : Vier Meter hoher Bambus

Twisteden Landfrauen Twisteden besuchen die Baumschule Peters. Dort gab es Einblicke in den Betrieb, der die Besucherinnen sehr beeindruckte.

Ein offener Garten der besonderen Art bot sich den Landfrauen aus Twisteden während ihres Besuchs bei der Baumschule Peters in Kevelaer auf der Gelderner Straße. Neben flachwachsenden Bodendeckern in kleinen 9 Zentimeter großen Töpfen, die ganzjährig im Gewächshaus unter Einsatz umweltfreundlicher Technik produziert werden, führte das Ehepaar Ulrike und Michael Peters die sehr interessierten Gartenliebhaberinnen über die angrenzende Freilandfläche zu den großen Alleebäumen in 200 Liter Pflanzcontainern vorbei an unterschiedlichen Heckenpflanzen sowie fast vier Meter hohen Bambussorten. Besonders die Felder mit den üppig blühenden Hortensien, dem duftenden Lavendel als auch die große Auswahl der Ziergräser begeisterten die Besucherinnen.