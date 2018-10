Xanten: Stadtrat bringt neue Mehrfachsporthalle auf den Weg

Xanten Die derzeitigen Hallenkapazitäten sind zu knapp, der Bedarf wird zudem in Zukunft noch steigen. Daher folgte das Stadtparlament einem SPD-Vorschlag. Nun wird ein Standort gesucht – wahrscheinlich ist ein Bau am Schulzentrum.

Der Bau einer weiteren großen Sporthalle hat die ersten politischen Hürden genommen. Nachdem nun auch der Rat dem Vorschlag der SPD zustimmte, sucht die Stadt nun nach einem Standort. Klar ist wohl, dass die Halle zentral in Xanten errichtet werden soll, vermutlich am Schulzentrum.

Für das gesamte Stadtgebiet Xantens und für alle Schulen hat die Stadt demnächst einen Mehrbedarf von 17 zusätzlichen Klassen errechnet. Im unmittelbaren Umkreis des Schulzentrums stehen aber nur die Hallen Bahnhofstraße, an der Landwehr und im Gymnasium selbst zur Verfügung. Ansonsten müssen die Schüler zum Sportplatz Fürstenberg oder zu den Hallen in den Ortschaften fahren. Die Gesamtschule nutzt besonders die Turnhallen in Birten, Vynen und Lüttingen. Dazu sind Fahrten mit dem Bus erforderlich. Doch „die Akzeptanz der erforderlichen Beförderung mit dem Bus sinkt auch an der Gesamtschule, teilweise auch durch die nicht immer einwandfrei funktionierende Logistik“, erläutert die Stadt.