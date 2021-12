Abstand, Größe, Anmeldefrist : Osterfeuer – diese Regeln sind geplant

Bisher seien die Regeln für Osterfeuer in Xanten „sehr liberal“, sagt Bürgermeister Thomas Görtz. Neue Regeln sollen den „Wildwuchs an Osterfeuern“ eindämmen. Foto: dpa/Rainer Jensen

Xanten In Xanten sind neue Vorschriften für Brauchtumsfeuer geplant. Dadurch soll nicht mehr jeder an Ostern seinen Grünschnitt verbrennen können. Diskutiert wird aber noch über Abstand, Anmeldefristen und Haftung.

Politik und Verwaltung diskutieren über neue Regeln für Osterfeuer in Xanten. Dabei wollen sie sich an Vorschriften orientieren, die in anderen Kommunen gelten, diese aber für die Stadt anpassen. Bisher sei Xanten mit Osterfeuern „sehr liberal“ umgehen, sagte Bürgermeister Thomas Görtz am Donnerstag im Hauptausschuss. Die neuen Regeln sollten Brauchtumsfeuer nicht verhindern. „Das sind wichtige gesellschaftliche Ereignisse.“ Aber es solle keinen „Wildwuchs an Feuern“ mehr geben. Von manchen werde das Osterfest als Vorwand genommen, um Grünschnitt zu verbrennen. Deshalb sind folgende Regeln geplant, die vom Stadtrat am Dienstag, 7. Dezember, beschlossen werden sollen.