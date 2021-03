Umweltministerium NRW : Osterfeuer wegen Corona auch dieses Jahr verboten

Osterfeuer wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Foto: dpa/Rainer Jensen

Düsseldorf In der aktuellen Corona-Lage dürfen auch in diesem Jahr keine traditionellen Osterfeuer abgebrannt werden. Zahlreiche Kommunen hatten die Veranstaltungen bereits abgesagt.

Zur Eindämmung der Pandemie seien Veranstaltungen und Versammlungen untersagt. Das gelte nach aktueller Infektionslage auch für die Ausrichtung der Osterfeuer, stellte das NRW-Umweltministerium klar. In Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium seien darüber auch die NRW-Kommunen informiert worden.

Der Verzicht auf die Tradition sei gerade jetzt bedauerlich, „denn Brauchtum und Rituale können in schwierigen Zeiten Kraft und Zusammenhalt geben“, teilte Staatssekretär Heinrich Bottermann (CDU) mit. Viele Kommunen und Gemeinden hatten bereits ihre Osterfeuer abgesagt.

In der Region haben bereits mehrere Gemeinden bekannt gegeben, dass es kein Osterfeuer geben wird. Vereinzelt gab es Anfragen privater Veranstalter. Etwa im Kreis Wesel . Auch die Vereine halten sich mit Osterfeuern zurück. Kostenpflichtiger Inhalt Mehr dazu lesen Sie hier.

Einige Kommunen haben schon seit längerem die Bürger gebeten, erst gar keinen Grünschnitt anzusammeln, weil sie von einem Verbot ausgingen, so wie in der Region Geldern. Erlaubt seien lediglich handelsübliche Feuerschalen in privaten kleinen Kreis gemäß der Corona-Schutzverordnung. Das Verbrennen von Pflanzenabfällen sowie Baum- oder Strauchschnitt ist untersagt. Mehr Infos dazu lesen Sie hier.