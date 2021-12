Unfall in Sonsbeck : Zwei Frauen bei Zusammenstoß verletzt

Sonsbeck Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw an der Kreuzung Kevelaer Straße/Wildpaßweg in Sonsbeck sind zwei Frauen verletzt worden. Eine davon schwer.

Wie die Polizei mitteilt, sei am Donnerstag gegen 11.10 Uhr eine 32-jährige Autofahrerin aus Kevelaer auf der Kevelaer Straße in Fahrtrichtung Xantener Straße unterwegs gewesen. Die 79-jährige Pkw-Fahrerin aus Sonsbeck habe zeitgleich den Wildpaßweg in Fahrrichtung Achterhoeker Straße befahren. Als sie die Kreuzung Kevelaer Straße/Wildpaßweg überqueren wollte, so die Polizei, sei es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 32-Jährigen gekommen.