Vorschlag der Verwaltung : In Xanten soll es neue Regeln für Osterfeuer geben

In Xanten soll es neue Regeln für Osterfeuer geben

Xanten Künftig könnte es weniger Osterfeuer in Xanten geben: Der Stadtrat berät über neue Regeln. Sollte er einem Vorschlag der Verwaltung zustimme, dürfte nicht mehr jeder Privathaushalt ein Osterfeuer machen.

Die Xantener Stadtverwaltung schlägt vor, dass die Regeln für die sogenannten Brauchtumsfeuer, also die Osterfeuer geändert werden. Deshalb hat sie einen Entwurf für eine Verordnung vorgelegt. Dabei habe sie sich an den Regeln in anderen Kommunen orientiert, erklärt die Verwaltung.