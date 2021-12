Verkehrsunfall in Alpen : Xantenerin (63) nach Unfallflucht ermittelt

Alpen/Xanten Kollision auf der Thorenstraße in Veen: Eine Frau wird leicht verletzt. Polizei stellt den Führerschein einer 63-jährigen Fahrerin aus Xanten sicher.

Es war eine Frau: Bei der Person, die am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr den Unfall auf der Thorenstraße in Veen verursacht hatte (wir berichteten), handelt es sich um eine 63-jährige Frau aus Xanten. Das hat die Polizei am späten Mittwochabend mitgeteilt. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 45-jährige Autofahrerin aus Geldern mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Sie war mit ihrem Pkw die Thorenstraße aus Richtung Dickstraße in Fahrtrichtung Bönninghardter Straße unterwegs gewesen, als ihr ein Auto entgegenkam, dem sie plötzlich ausweichen musste, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Beim Ausweichmanöver wurde der Wagen der 45-Jährigen vom entgegenkommenden Pkw noch am Heck getroffen. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt nach der Kollision zunächst fort, ließ ihren Wagen dann aber nach wenigen hundert Metern mit einem Plattfuß am Straßenrand stehen und entfernte sich offenbar weiter zu Fuß.