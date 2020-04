Empfindliche Bußgelder : Das Abbrennen von Osterfeuern ist aktuell eine Straftat

Die auch am Niederrhein beliebten Brauchtumsfeuer zu Ostern dürfen wegen der Corona-Krise diesmal nicht brennen. Foto: dpa/Rainer Jensen

Alpen/Sonsbeck Teilnehmer werden mit 400 Euro zur Kasse gebeten, Veranstalter mit bis zu 1000 Euro.

Die Gemeinden Alpen und Sonsbeck erinnern in einer gemeinsamen Erklärung an die aktuell gültige Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, nach der sämtliche Veranstaltungen und Versammlungen untersagt sind, die nicht der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge dienen. „Zu diesen Veranstaltungen zählen auch alle Osterfeuer“, heißt es da aus den Rathäusern. Die dürften in diesem Jahr nicht abgebrannt werden. Verstöße würden streng geahndet. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich um ein öffentliches oder ein rein privates Osterfeuer handelt.