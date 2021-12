DRK-Kita Hoppetosse : Ein letztes Wort an Herbert Dissen

Herbert Dissen starb im November im Alter von 80 Jahren. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Herbert Dissen engagierte sich ehrenamtlich als Vorlesepate in der DRK-Kindertagesstätte Hoppetosse in Xanten-Vynen. Im November ist er gestorben. Mit persönlichen Worten erinnert die Kita an sein Engagement.

„Herr Dissen, kannst du mir mal sagen, wo die Pinguine wohnen?“ Diese Fragen und so einige mehr haben die Kita-Kinder der inklusiven DRK-Kindertagesstätte Hoppetosse vertrauensvoll und mit liebevollem Gehör Herbert Dissen wöchentlich stellen können. Er fühlte sich dazu berufen, ein ehrenamtlicher Vorlesepate zu sein. Anfänglich zweifelte er daran, diese ehrenamtliche Tätigkeit auch gut genug zu erfüllen. Aber die Kita-Kinder machten es ihm sehr leicht. Herbert Dissen wurde mit einem freundlichen „Hallo“ bei jedem Besuch begrüßt. Nicht nur die Kinder, auch die Erzieher freuten sich über seine liebevoll ausgesuchten Geschichten, die er immer in irgendeiner Tasche suchen musste, und über die zahlreichen Berichte über seine spannenden Abenteuerreisen.

Auch auf die Frage, woher denn wohl die Pinguine kommen, hatte er natürlich eine sachgerechte Antwort. Diese reichte ihm aber nicht aus, und deshalb hatte er beim nächsten Besuch einen flauschigen Pinguin dabei. Er wusste eben, was Kinder mögen und verstand es, sie fürs Lernen zu begeistern.

Herbert Dissen liebte es, an den wöchentlichen Kinderkonferenzen teilzunehmen. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgte er die jährliche Wahl des Konferenzleiters. Die Besprechungsinhalte der Kinderkonferenz nahm er mit großem Interesse auf und beteiligte sich aktiv, nach den Vorgaben der Kinder. Er unterbreitete den Teilnehmern auf Augenhöhe Lösungsvorschläge. Als es zum Beispiel darum ging, das defekte Gewächshaus zu reparieren, schlug er vor, dass er Hilfe engagieren würde, um es wieder in Ordnung zu bringen. So konnte es schnell wieder allen Kindern zu Verfügung stehen. Leider hat es den letzten Sturm nicht überstanden. Dank zahlreicher Spenden kann ein neues Haus angeschafft werden. Es ist nur zu schade, dass Herbert Dissen dies nicht mehr miterleben kann.

„Uns bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, wie wertvoll seine ehrenamtliche Tätigkeit für uns war und wie gern wir ihn bei uns hätten“, sagen der DRK-Ortsverein Xanten und die Kita Hoppetosse. „Du hast das toll gemacht! Danke für alles.“ Herbert Dissen starb im vergangenen November im Alter von 80 Jahren. RP

(RP)