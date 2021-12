Montessori-Kita St. Helena : Eine Rollenrutsche für die jungen Entdecker

Mitarbeiter der Deutschen Bank unterstützten die Anschaffung der Rollentreppe finanziell und auch tatkräftig. Foto: Deutsche Bank Foto: Deutsche Bank

Xanten In der Kita St. Helena in Xanten können Kinder nun noch mehr ihrem Kinder schon in jungen Jahren ihrem Entdecker- und Bewegungsdrang nachgehen: Der Turnraum wurde um eine Rollenrutsche erweitert. Dabei halfen Mitarbeiter der Deutschen Bank.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Team der Deutschen Bank Wesel unterstützt den Förderverein des katholischen Montessori Kinderhauses St. Helena Xanten. Trotz der aktuellen Herausforderungen möchten die Mitarbeiter das Projekt in Abstimmung mit den Kooperationspartnern – unter Einhaltung der aktuellen Richtlinien – aktiv begleiten. Außerdem übergeben die Mitarbeiter eine Spende in Höhe von 1000 Euro für ein Spielgerät. Die Unterstützung findet im Rahmen der Social Days statt. Es handelt sich um ein konzernweites Programm der Deutschen Bank zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Mitarbeiter.

„Wir engagieren uns gern wieder ehrenamtlich für die Einrichtung, da die Jungen und Mädchen hier eine unbeschwerte Kita-Zeit erleben, Freundschaften fürs Lebens schließen können und von den Erziehern liebevoll betreut sowie auf Augenhöhe gefördert werden“, sagte Andre Egink von der Deutschen Bank in Wesel. „Um den Kids noch mehr Abwechslung zu bieten, schaffen wir eine Rollenrutsche für den Turnraum an.“

Das Montessori-Kinderhaus St. Helena wurde 1971 gegründet und gehört zur Propsteigemeinde St. Viktor in Xanten. Derzeit werden mehr als 50 Kinder in verschiedenen Gruppen betreut. In der konfessionellen Einrichtung wird der katholische Glaube täglich gelebt. Gegenüber anderen Religionen vermitteln die Mitarbeiter Toleranz und Offenheit. Der 2015 von Eltern gegründete Förderverein der Einrichtung ermöglicht durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und dem Erlös aus verschiedenen Aktivitäten Anschaffungen und Projekte, die sonst nicht finanzierbar wären.

Das derzeitige Projekt des Fördervereins dient der Erweiterung des Turnraums. Die Mitarbeiter der Deutschen Bank engagieren sich auch persönlich für das Kinderhaus: Sie helfen bei der Montage der neuen Rollenrutsche und übernehmen vorbereitende Arbeiten. „Wir finden es toll, wenn Kinder schon in jungen Jahren ihrem Entdecker- und Bewegungsdrang nachgehen und ihnen dazu der entsprechende Rahmen gegeben wird“, sagte Andre Egink. „Die Rollenrutsche ist eine schöne Ergänzung für den Turnraum und bietet den Jungen und Mädchen die Möglichkeit, ihre Motorik zu verbessern – für dieses tolle Projekt packen wir gern an.“ Die Spende der Deutschen Bank kommt der Finanzierung der Rollenrutsche zugute. RP

(RP)