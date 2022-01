Aufnahmen des RVR : Luftbilder zeigen, wie sich Xanten seit 1926 verändert hat

Xanten Der Regionalverband Ruhr (RVR) lässt seit 100 Jahren regelmäßig Luftbilder von der Region machen. Die Fotos zeigen, wie sich zum Beispiel Xanten seit 1926 verändert hat. Wir zeigen eine Auswahl.

Seit etwa 100 Jahren lässt er in Zusammenarbeit mit den Kommunen die Region aus der Luft fotografieren. Die Bilder dienen der Raumbeobachtung, und seit kurzem werden die Aufnahmen jährlich aktualisiert, wie der RVR jetzt mitgeteilt hat. Auf zwei Internetseiten veröffentlichte er die Fotos: Auf www.3d.ruhr sind die aktuellen Luftbilder zu sehen, auf www.luftbilder.geoportal.ruhr diejenigen aus den vergangenen 100 Jahren – sie ermöglichen eine Zeitreise in die Geschichte Xantens (und aller anderen Kommunen im Gebiet des RVR).

Diese Zeitreise beginnt in den 1920er Jahren. Von damals stammen die ersten Luftbilder. Ihre Auflösung ist noch nicht so hoch wie heute, und es sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Aber der Xantener Dom ist natürlich schnell gefunden, genauso wie der Rhein. Auch die Bahnlinie ist zu erkennen. Vom Amphitheater ist dagegen noch nichts zu sehen – es wird erst in den 1930er Jahren ausgegraben und findet sich auf den nächsten Luftbildern, die aus dieser Zeit stammen. Weitere Aufnahmen folgen in den 1950er und 1960er Jahren. Dann gibt es eine zeitliche Lücke von einigen Jahren. Erst Ende der 1990er Jahre folgen weitere Luftbilder vom gesamten Xantener Stadtgebiet. Auf ihnen sind die Nord- und Südsee dazugekommen. Aber die Bundesstraße 57 führt noch mitten durch den Archäologischen Park. Erst auf den Luftbildern von 2015 macht sie einen Bogen um ihn. Auf den Luftbildern von 2020 und 2021 ist dann auch Xantens neuer Baggersee zu sehen: der Prekkesee.