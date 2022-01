Prekkesee in Xanten : Vorbereitungen für Bau der Mölleweg-Brücke laufen

Prekkesee in Xanten

Lastwagen brachten am Dienstag Erde zum Ufer, um es zu befestigen. Bald soll eine Brücke wieder die beiden Stücke des Möllewegs miteinander verbinden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Nach dem Kies-Abbau zwischen Lüttingen und Xanten soll noch eine Brücke über den Prekkesee gebaut werden, damit der Mölleweg wieder durchgehend befahrbar ist. Die Arbeiten haben sich mehrmals verzögert. Aber jetzt tut sich etwas.

Am Prekkesee in Xanten haben die Vorbereitungen für den Bau der Mölleweg-Brücke begonnen, wie ein Sprecher der Firma Hülskens am Dienstag auf Anfrage der Redaktion bestätigte. Lastwagen brachten Erde zum Gewässer, damit Radlader das Ufer aufschütten und befestigen können. „Endlich, darauf haben wir Lüttinger lange gewartet“, sagte Pankraz Gasseling (CDU). „Wir sind froh, dass die Arbeiten weitergehen.“