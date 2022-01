Bald weniger Verkehr in der Innenstadt : Arbeiten für die neue Lippebrücke in Wesel starten

Die Visualisierung zeigt unten in der Mitte die neue Lippebrücke der B 58n bei Wesel, für deren Bau jetzt die ersten Vorarbeiten beginnen. Foto: Straßen NRW

Wesel Straßen NRW packt im Projekt zur neuen B 58-Rheinquerung die nächste Großbaustelle an: die neue Lippebrücke als Fortsetzung der Rheinbrücke zur Anbindung an den künftigen Knoten mit der B 8 an der Bahnlinie. Was geplant ist.