Selbstbestimmtes Wohnen Sonsbeck : Doppelter Wechsel in der Sewo-Leitung

Andrea Hegerath und David Böttcher bilden das neue Führungsteam der Sewo in Sonsbeck. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Anfang des Jahres hat die Gocherin Andrea Hegerath die Bereichsleitung der Gesellschaft Selbstbestimmtes Wohnen (Sewo) in Sonsbeck übernommen. Neuer Stellvertreter ist der Wahl-Sonsbecker David Böttcher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zusammenarbeit sind sie bereits seit Jahren gewohnt. Andrea Hegerath und David Böttcher haben lange gemeinsam oder im Schichtwechsel Kunden der Gesellschaft Selbstbestimmtes Wohnen (Sewo) in Sonsbeck betreut, ihnen beim Einkauf geholfen, mit ihnen Arztbesuche erledigt, den Alltag bestritten und sie in der Selbstständigkeit gefördert. Seit Anfang des Jahres arbeiten die beiden wieder eng miteinander, teilen sich sogar ein Büro in der neuen Geschäftsstelle. Hegerath ist neue Bereichsleiterin der Sewo in Sonsbeck, Böttcher hat die Stellvertretung inne.

Selbst wenn ihre Arbeit nun vornehmlich am Schreibtisch erfolgt, die Nähe zu ihren Kunden – Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen – wollen beide nicht missen. „Ich stehe gerne morgens auf und gehe zur Arbeit. Für mich ist das nicht nur ein sinnvoller, sondern auch schöner Beruf“, sagt der 31-jährige Wahl-Sonsbecker, der neben den Leitungsaufgaben weiter Betreuungsdienste übernimmt. Auch die 47-jährige Leiterin aus Goch besucht die betreuten Personen regelmäßig. „Mir ist der Austausch wichtig und es ist schön, die Entwicklung unserer Kunden zu sehen“, sagt Hegerath. „Sie können es nicht immer in Worten ausdrücken, aber an den Augen und am Verhalten merkt man die Freude.“

Hegerath war schon zu Schulzeiten klar, einen sozialen Beruf ausüben zu wollen. Nach einem Praktikum in der LVR-Klinik Bedburg-Hau machte sie zunächst eine Ausbildung zur Krankenschwester. Mit Anfang 30 ließ sie sich zudem zur Heilerziehungspflegerin ausbilden. 2016 startete sie dann bei der Sewo Sonsbeck, als diese die 24-Stunden-Betreuung von der Initiative Integratives Leben übernommen hatte. Zunächst vornehmlich in der Betreuung tätig, lernte Hegerath als Urlaubsvertretung für die frühere Bereichsleiterin Sandra Gommers auch die administrativen Aufgaben kennen. „Wir haben gut harmoniert, so dass ich immer mehr Aufgaben übernehmen durfte“, erzählt die 47-Jährige. 2018 wurde sie offiziell zur Stellvertreterin der Bereichsleitung befördert. „Ich finde wichtig, beide Arbeitsbereiche kennengelernt zu haben, um beide Perspektiven zu verstehen“, sagt sie.

2018 verstärkte auch der gelernte Heilerziehungspfleger David Böttcher das Sewo-Team, nachdem er zuvor für eine andere Gesellschaft in der 1:1-Betreuung tätig war. „Ich war lange unentschlossen, was ich beruflich machen möchte“, erzählt der 31-Jährige. „Ich habe bestimmt ein Dutzend Praktika gemacht: als Maler, Elektriker, in der Altenpflege.“ Bei letzterem habe er gemerkt, dass ihm der soziale Bereich liegt. „Es gibt viele Möglichkeiten, den Alltag der Menschen zu begleiten und sie zu unterstützen“, erklärt der junge Mann.

Neben dem Leitungs-Doppel kümmern sich bei der Sewo Sonsbeck 21 Mitarbeiter um die Betreuung von sechs Menschen mit Handicap im Alter zwischen 24 und 36 Jahren. Vier von ihnen wohnen im Mehrgenerationenhaus an der Ley, zwei haben gerade die neuen Räume an der Weseler Straße bezogen. Die Pandemie erschwere die Arbeit, berichten die Leiter. Die Mitarbeiter müssten durchgehend Maske tragen, woran sich einige Kunden nur schwer gewöhnen könnten. Ebenso an das Verbot, ein­ander zu umarmen oder sich gegenseitig zu besuchen. Auch sämtliche Veranstaltungen im neuen Büro der Sewo mussten abgesagt werden. „Aber unsere Mitarbeiter sind sehr kreativ darin, die Zeit dennoch spannend zu gestalten“, versichert Hegerath.

Sonsbecks frühere Bereichsleiterin, Sandra Gommers, hat 2020 die Gesamtleitung aller Bereiche und Angebote der Sewo übernommen, die ein weiteres Büro in Wesel und die Hauptgeschäftsstelle in Dinslaken hat. Weitere Informationen gibt es online unter:

(beaw)