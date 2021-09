Unterstützung von Hinterbliebenen : Xantens Kinderfeuerwehr sammelt Geld für Flut-Opfer

Xanten Bei der Flut-Katastrophe sind auch Feuerwehrleute gestorben. Über Wochen hat Xantens Kinderfeuerwehr deshalb Geld gesammelt, um den Hinterbliebenen zu helfen: „Denn Feuerwehr ist Familie.“

Die Xantener Kinderfeuerwehr hat 1800 Euro an Spenden für die Opfer der Flut-Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz gesammelt. Mit dem Geld werden die Hinterbliebenen von zwei Feuerwehrleuten unterstützt, die auf dem Weg zum Feuerwehrhaus in den Wassermassen ums Leben kamen. „Denn Feuerwehr ist Familie und Familie heißt, dass alle zusammenhalten und füreinander da sind“, erklärte die Feuerwehr Xanten. Das Geld ist in den vergangenen Wochen gesammelt worden, unter anderem über Spendenhelme bei der Bäckerei Dams.