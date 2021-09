Fußball-Regionalliga : Budberger Frauen kommen nicht vom Fleck

Budberg Auch gegen die Zweitvertretung der SGS Essen setzte es eine Niederlage. Torhüterin Franziska Gareißen verursachte einen Strafstoß, Sarah Hake fälschte den Ball ins eigene Netz ab.

Die Fußballerinnen des SV Budberg kommen in der Regionalliga West nicht vom Fleck. Mit dem 0:3 (0:2) gegen die SGS Essen II kassierte die Mannschaft bereits die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel.

Die Not im Tabellenbild ist die eine Seite, der Verlauf der Spiele die andere. „Essen hat aufgrund des cleveren Passspiels schon die bessereMannschaft gestellt und verdient gewonnen, aber wir haben während der Partie nicht unbedingt das Glück auf unserer Seite gehabt“, blickt SVB-Trainer André Birker insbesondere auf die ersten beiden Tore, an denen sein Team doch kräftig mitarbeitete. Das 0:1 nach 15 Minuten fiel durch einen Elfmeter, den Torhüterin Franziska Gareißen verursachte, nachdem die Situation eigentlich schon geklärt schien. Und beim 0:2 in der 28. Minute stand Sarah Hake ausgerechnet da, wo ein Budberger Befreiungsschlag ihren Weg kreuzte. Ein unnötiger Strafstoß, ein Eigentor, umso bemerkenswerter, dass Birkers Team nach dem Wechsel den Kopf nicht hängen ließ.