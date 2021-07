Ein Helfer aus Xanten berichtet : "Es tut weh zu sehen, wie unkoordiniert vieles abläuft"

Michael Hackethal aus Xanten war im Kreis Ahrweiler. Dort sind viele Orte nach Unwetter und Hochwasser verwüstet. Das sind einige seiner Fotos. Foto: Michael Hackethal

Xanten/Ahrweiler Als Michael Hackethal, Lehrer an der Gesamtschule in Xanten, die Bilder der Zerstörung aus dem Kreis Ahrweiler sah, fuhr er hin und packte mit an. Tagelang. Am Montagabend kehrte er zurück. Dies ist sein Bericht.

Ich bin von Xanten an die Ahr gefahren, nachdem ich die Bilder vom Hochwasser gesehen hatte. Noch vor einer Woche war ich in Müsch und Antweiler gewesen, gar nicht weit von hier. Einen Tag später waren die Dörfer völlig verwüstet. Die Menschen dort haben fast alles verloren, was sie besaßen. Ich will sehen, wie ich ihnen dort helfen kann.

Ich komme über eine Brücke und bremse. Quer vor dem nächsten Tunnel steht ein Polizeifahrzeug. Die Ausfahrten links und rechts sind vollgeparkt mit Autos. Ich stelle meinen VW-Bus auf dem grünen Dreieck der Ausfahrt ab, ziehe mich um und gehe in den Ort hinunter. Nach wenigen Schritten sehe ich die Brücke, die über die Ahr zu den Häusern führt. Links türmen sich Baumstämme, Balken und Teile von Wohnwagen meterhoch. Von dort ist das Wasser gekommen.

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth 20 Bilder Ahrweiler kämpft nach Katastrophe mit Trümmern und Schlamm

Info Englischlehrer an der Gesamtschule in Xanten Zur Person Michael Hackethal war bis 2011 selbstständig als Journalist und Verleger, lebt seit 2016 am Niederrhein, ist seit 2017 Dozent für Englisch und Kommunikation sowie seit April 2021 Englischlehrer an der Gesamtschule Xanten. Er schreibt Romane und Kurzgeschichten, hat einen Roman in Buchform veröffentlicht („Libero“) sowie einen Krimi als eBook („Stille Herzen“).

Eine Eiche und eine dicke Weide sind schon abgesägt worden, so dass man passieren kann. Alle Wege sind von braunem Schlick überdeckt. Rechts eine Siedlung voller Sperrmüll, Autos stecken schräg im Schlamm, eingedrückt, Schlamm auf dem Armaturenbrett. Ich bleibe kurz stehen und schaue mich um. Es ist seltsam still im Ort, trotz der Feuerwehrwagen und Polizeiautos. Nur wenige Menschen sind zu sehen, die meisten Häuser sind verlassen. Im Erdgeschoss sind viele Fenster zersplittert, an einem alten Haus, dessen Dach etwas niedriger ist als die anderen, fehlen die unteren drei Reihen Dachziegel. So hoch reichte die Flut.

Ein Auto wurde von den Flutmassen gegen einen Zaun gespült. Foto: Michael Hackethal

Im Dorfzentrum hat die Feuerwehr Pavillons aufgebaut und verteilt Getränke. Ich frage, was ich tun kann, aber keiner kann mir helfen, also stapfe ich weiter durch den Schlick. Zwei Männer arbeiten mit Schaufeln vor einer Kneipe und beseitigen den Schlamm, der auf dem Gehsteig und in der Hofeinfahrt liegt. Alles ist schmierig und feucht und muffig. Der Schlamm riecht nach Kanalisation.

Sie nehmen mein Angebot gerne an. Ich finde einen Schneeschieber und beginne damit, den Schlamm auf die andere Seite der Straße zu schieben. Dort liegt schon Treibgut, stapeln sich nasse Möbel. Dann nimmt mich Erik, der Wirt, mit nach hinten. Wir legen einen Schlauch ins höher gelegene Schwimmbecken und versuchen mit einem Hochdruckreiniger, die knöchelhohe Schlammschicht vom Dach eines gemauerten Schuppens zu entfernen. Das Stromaggregat ist aber nicht in Ordnung und wir haben keinen Druck. Also schieben wir den Schlamm mit Besen und Schneeschieber vom Dach in den Hof. Es spritzt meterweit.

Erik rückt eine blaue Plastiktonne zur Seite, sie ist voller Altmetall. „Die ist vom Wasser hier abgesetzt worden“, sagt er. „Stand unten im Hof in der Ecke.“ Ich schaue über das Geländer nach unten. Drei Meter, mindestens. An der Hausfassade sieht man die Kante, bis zu der das Wasser reichte. Zwei Handbreit unter den Fensterbänken im ersten Stock. „Du bekamst keine Tür nach draußen auf“, sagt Erik. „Das Wasser hat zu stark gedrückt.“

Ein zerstörter Wohnwagen an einer Ampel. Foto: Michael Hackethal

Nach zwei Stunden machen wir Pause. Gegenüber vom Haus liegt eine kleine Terrasse mit Blick auf die Ahr. Leere Tische und Stühle. Zwischen den Tischen flussaufwärts liegt ein Auto auf der Seite, die Kofferraumklappe weit offen. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, kein Telefon, kaum Handyempfang im Tal. Die Menschen fahren abends weg. Einige bleiben zurück, um Wache zu halten. „Hier sind schon Plünderer unterwegs gewesen“, sagt Erik.

Auch auf diesem Bild von Michael Hackethal ist ein Wagen zu sehen, den die Wucht des Wassers zerstört hat. Foto: Michael Hackethal

„Wenn ich einen von denen erwische, kann die Feuerwehr ein Flut­opfer mehr aufschreiben“, sagt jemand, der dabei steht. „Wenn der Campingplatz sofort geräumt worden wäre, dann hätten wir vielleicht weniger Schäden gehabt“, schimpft Erik. „Die haben erst in letzter Minute angefangen, die Wohnwagen wegzufahren, aber da war es zu spät. So war die Brücke blockiert und das Wasser hat sich ausgebreitet.“

Peter und Dietmar, Eriks Brüder, helfen mit stoischer Gelassenheit dabei, den Schlamm zu entfernen. Seit Stunden waten sie durch die Pampe. Am Abend gegen halb sieben haben wir die Garage und ein paar Quadratmeter Hof freigekämpft. „So ein Anfang ist wichtig“, sagt Dietmar später. „Das brauchst du einfach, damit du siehst, es geht vorwärts.“

Ich bin völlig erschöpft, als ich mich von den Brüdern verabschiede; sie bedanken sich immer wieder. Anbieten können sie mir nichts, denn sie haben nichts. Bei der Feuerwehr kann ich mich endlich setzen. Ich leere eine Flasche Sprudel und starre einfach nur vor mich hin. Ein Auto von Jörgs Partyservice aus Bad Ems hält vor dem Pavillon. Jörg und ein Freund sind knapp 80 Kilometer gefahren, um einen Riesentopf Erbsensuppe zu bringen. Sie schmeckt fantastisch. „Wo sind wir hier eigentlich?“, frage ich. „Kreuzberg“, sagt jemand. Ein junger Polizist setzt sich mit einem Teller neben mich. „Was ist eure Aufgabe hier?“, frage ich ihn. „Wir gehen die Häuser und Grundstücke ab und suchen nach Vermissten.“ Gefunden haben sie keinen. Ein anderer Polizist kommt und meldet, dass in Ahrweiler viele Helfer angekommen sind, ohne Werkzeug aber nichts ausrichten können. Sie benachrichtigen die Leitstelle, dass Schaufeln gebraucht werden, und Schubkarren. „Strom­aggregate wären gut, und Hochdruckreiniger“, sage ich. Er nickt und gibt es weiter. Das alte Auto der Freiwilligen Feuerwehr läuft ununterbrochen, sein Stromaggregat beliefert einen Kühlschrank, aus dem die ganze Zeit nichts entnommen wird.

Es ist schön zu sehen, dass die Menschen helfen. Es tut weh zu sehen, wie unkoordiniert vieles abläuft. Man braucht Kranwagen, um all die Fahrzeuge und tonnenschweren Baumstämme zu bergen. Einfache Dinge wie Schaufeln, grobe Besen und Schubkarren. Gutachter, die feststellen, welche Häuser abgerissen werden müssen und welche noch bewohnbar sind. Freiwillige, die helfen, die Häuser zugänglich zu machen, zu räumen und zu reinigen. Je länger Schlamm und Feuchtigkeit darin verweilen, umso größer der Schaden. Und die Frustration. Und es sind doch Ferien jetzt.

