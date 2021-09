Fußball-Bezirksliga : Xanten überzeugt in Weeze mit tollem Offensivfußball

Xanten Niklas Maas gelang beim 4:1-Erfolg ein Doppelpack. Lukas Maas erzielt schon nach wenigen Sekunden das 1:0 und musste nach zehn Minuten verletzt auf Platz.

Der TuS Xanten hat in der Fußball-Bezirksliga beim TSV Weeze ein Offensivfeuerwerk abgebrannt und verdient mit 4:1 (1:0) gewonnen. Schon nach 31 Sekunden erzielte Lukas Maas das 1:0. Der Torschütze wirbelte in der Anfangsphase so viel, so dass er bereits nach zehn Minuten mit einer Oberschenkelverletzung den Platz räumen musste. Aber seine Mitspieler stürmten weiter.