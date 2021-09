Niederrheiner unterstützen Aufräumen im Ahrtal : „Wir wollen dort einfach helfen“

Die Niederrheiner haben für die Aufräumarbeiten im Kreis Ahrweiler zahlreiche Maschinen und Fahrzeuge organisiert, um vor Ort den Schutt einzusammeln und direkt zu einer Deponie zu bringen. RP-Foto: Ostermann Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten/Alpen Eine Gruppe von Niederrheinern ist ins Ahrtal gefahren, um die Aufräumarbeiten nach der Flut zu unterstützen. Dafür haben die Helfer einen beachtlichen Fuhrpark organisiert – denn vor Ort werden die Maschinen dringend benötigt.

Etwa 15 Männer und Frauen aus Xanten, Alpen und Umgebung haben sich am Freitag auf den Weg gemacht, um am Wochenende im Katastrophengebiet im Landkreis Ahrweiler zu helfen. Sie fuhren mit mehreren Treckern und Lastwagen in den Norden von Rheinland-Pfalz, um Bagger, Radlader und andere Maschinen mitzunehmen. Es war ein beeindruckender Fuhrpark, der sich am Freitag in Alpen auf den Weg ins Ahrtal gemacht hat.

Mitte Juli hatten Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Hochwasserkatastrophe mit mehr als 180 Toten ausgelöst. Das Ahrtal wurde besonders schwer getroffen. Mehrere Orte wurden teilweise verwüstet. Häuser stürzten ein oder wurden so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden mussten. Menschen verloren ihr Hab und Gut – zum Teil besitzen sie nur noch das, was sie während der Flut bei sich trugen.

Die Niederrheiner trafen sich mit den Fahrzeugen in Alpen, um von dort gemeinsam loszufahren. Foto: Hendrik van Wesel

Info Firmen unterstützen Hilfsaktion Hilfe für die Helfer Die Hilfsaktion der Niederrheiner wird von zahlreichen Firmen aus der Region unterstützt: Verhuven Reisen, Rosenhof GmbH, Jäger & Laakmann Erd- und Tiefbau, Maschinen-Miet-Service Schopmans, Ludger Heekeren Transporte, Waardt & Ingenfeld, R + P Haustechnik, Frank Mehren Transporte, Straßen Tiefbau Hendricks, Mark Dellen Garten- und Landschaftsbau, Nibelungenhof. Ohne diese Unterstützung wäre die Hilfsaktion nicht möglich.

Die Niederrheiner wollen die Aufräumarbeiten unterstützen. Die Fahrt von Alpen in den Landkreis Ahrweiler dauerte am Freitag mehrere Stunden, erst recht für die Trecker, die nur maximal 40 Kilometer pro Stunde fahren dürfen und deshalb auf Landstraßen fuhren. Vor Ort werden die Geräte dringend für die Aufräumarbeiten gebraucht. In den Orten liege noch viel Schlamm, Schutt und Müll an den Straßenrändern, berichtete Hendrik van Wesel vor der Abfahrt unserer Redaktion.

Der Lüttinger organisiert den Einsatz. Er hatte in den vergangenen Wochen in seinem Bekanntenkreis davon erzählt, was er vorhat. Daraufhin sagte direkt ein gutes Dutzend zu. Es sind Männer und Frauen aus dem Baugewerbe, dem Gartenbau und der Landwirtschaft. Sie nehmen anstrengende Tage auf sich, um zu helfen. Wahrscheinlich werden sie erst am späten Sonntagabend oder in der Nacht zu Montag wieder zurückkehren. „Wir sind ein verrückter Haufen“, meinte einer von ihnen.

In den vergangenen Tagen hat van Wesel mit dem örtlichen Krisenstab abgesprochen, wo sie am Wochenende anpacken können. „Als die in Ahrweiler gehört haben, mit welchen Maschinen wir kommen, haben die gesagt: Genau so etwas wie Euch brauchen wir hier“, erzählte van Wesel. Der Krisenstab habe sie darum gebeten, dass sie ein Firmengelände freiräumten. Der Betrieb sei von der Flut schwer getroffen worden. Aber bisher sei dort noch kaum etwas gemacht worden. In den vergangenen Wochen seien zunächst Straßen und Häuser freigeräumt worden.

Zahlreiche Unternehmen aus Xanten, Alpen, Sonsbeck und der Region unterstützen die freiwilligen Helfer vom Niederrhein. Die Firmen stellen ihnen mehrere Fahrzeuge und Maschinen kostenlos zur Verfügung. Als er ihnen von ihrer Fahrt ins Katastrophengebiet erzählt habe, hätten sie ihre Hilfe direkt angeboten, obwohl sie ihre Maschinen und Fahrzeuge selbst bräuchten, sagte van Wesel und dankte den Betrieben. Tim Jäger hat sogar eine Maschine von einer Baustelle abgezogen, um sie mitzunehmen. „Ich freue mich, dass ich dort helfen kann“, sagt er. Ein anderer Betrieb, der keine Geräte hat, gab sie ihnen ihre Tankkarte mit, damit die Helfer darüber Kraftstoff kaufen können.

Van Wesel war schon vor einigen Wochen im Katastrophengebiet gewesen. Damals war er mit wenigen Leuten und Maschinen dort. Sie hätten Dutzende Häuser und Gärten freigeräumt. 16 Stunden allein an einem Tag gearbeitet. In einem Ort hätten sie eine Frau gesehen, die versucht habe, kleine Bäume in ihrem Garten mit einer Rosenschere zu fällen – ihr habe das richtige Werkzeug gefehlt. Sie hätten ihr dann geholfen, erzählte van Wesel. „Die Frau war den Tränen nahe.“ Justin Rückert berichtete, wie eine andere Frau sie umarmt habe – so dankbar sei sie für die Hilfe gewesen.

Genau deshalb sind die Niederrheiner wieder hingefahren: „Einfach, um zu helfen“, sagte einer, der schon mehrmals dort war, vor der Abfahrt. „Und wenn man einmal dort war, dann packt es einen, dann will man wieder hin, um weiter zu helfen.“ Die anderen antworten genauso. Und sollte eine solche Katastrophe einmal am Niederrhein passieren, werde man schließlich auch froh sein, wenn einem geholfen werde, ergänzte Rückert. Die Niederrheiner denken auch schon über weitere Fahrten nach, auch wenn die nächsten Touren wahrscheinlich kleiner ausfallen werden, weil es nicht immer möglich ist, so viele Maschinen zu organisieren. Die Menschen im Katastrophengebiet seien noch lange auf Hilfe angewiesen, allein die Aufräumarbeiten würden noch einige Zeit dauern, sagte van Wesel. „Und die Menschen vor Ort sind für die Hilfe unglaublich dankbar.“

(wer)