„Bin überwältigt“ : SPD-Politiker Rainer Keller gewinnt den Wahlkreis Wesel I

Kreis Wesel Nach zwölf Jahren kann die SPD den umkämpften Wahlkreis Wesel I zurückerobern. Die CDU-Abgeordnete Sabine Weiss verliert ihr Direktmandat – ob sie über die Liste in den Bundestag einzieht, ist unklar. Die SPD gewinnt im Kreis Wesel alle Wahlkreise.

Sabine Weiss hat nach drei gewonnenen Wahlen und zwölf Jahren im Bundestag ihr Direktmandat verloren. Ihr Nachfolger wird der 55-jährige Sozialdemokrat Rainer Keller, der den Wahlkreis Wesel I bei der Bundestagswahl zurückerobert hat. Keller sagte am Sonntagabend im Kreishaus in Wesel: „Ich bin überwältigt.“ Unter dem Jubel seiner Parteifreunde wurde er dort empfangen. Als Keller seinen Sohn umarmte und ihm für seine Unterstützung in den vergangenen Monaten dankte, hatte er Tränen in den Augen. „Demokratie lebt vom Wechsel – ich verkörpere hier in Wesel den Wechsel“, sagte Keller.