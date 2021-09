Bundestagswahl 2021 : So wählten die einzelnen Stimmbezirke in Xanten

Foto: dpa/David Young Infos Das sind die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Xanten

Xanten Mehr als 13.800 Menschen in Xanten haben bei der Bundestagswahl am Sonntag ihre Stimme abgegeben. Wir zeigen die Ergebnisse der einzelnen Stimmbezirke in der Stadt und in den Dörfern.

Von Merret Manten und Maya Litjens

Bei der Bundestagswahl hat die CDU auch in Xanten deutliche Verluste hinnehmen müssen. Die SPD und die Grünen gewannen dagegen hinzu. Zwischen den 19 Wahllokalen und den vier Briefwahl-Stimmbezirken gibt es einige Unterschiede. Eine Übersicht: