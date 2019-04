Karwoche und Osterfest der evangelischen Kirche : Im Abendmahl Gemeinschaft erleben

Auftakt der Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter zu Ostern ist ein Abendmahlsgottesdienst in der Kirche in Xanten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Evangelische Kirchengemeinde feiert Ostern mit Andachten und Gottesdiensten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Xanten-Mörmter nehmen in den kommenden Tagen die besonderen Aussagen der Karwoche und der Osterfesttage auf und laden ein, diese Zeit bewusst zu erleben.

Die Bedeutung von Tod und Auferstehung Jesu für das Leben heute kann darin erkennbar werden. „Es ist uns wichtig, dass wir im Abendmahl die Gemeinschaft erleben, dass wir uns vom Sterben nicht abwenden, sondern der Trauer Raum und Zeit geben. Und dass wir schließlich Ostern feiern, weil das, was uns als Ende erschien, ein neuer Anfang ist.“ So drückt es Brigitte Messerschmidt aus, die ehrenamtlich mit einem Team für den Kindergottesdienst und den generationenverbindenden Gottesdienst in diesen Tagen mitverantwortlich ist.

Für den morgigen Gründonnerstag bereitet eine Gruppe engagierter Menschen aus der Gemeinde gemeinsam mit Pfarrer Hankwitz einen Abendmahlsgottesdienst vor. Es wurde die Form des Tischabend­mahles gewählt, mit der die biblische Geschichte des ersten Abendmahles unmittelbar aufgenommen werden kann. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr in der Kirche in Xanten am Markt.

Zum Karfreitag begeht Pfarrer Wefers die stillen Gottesdienste um 10 Uhr in der Kirche in Xanten und um 15 Uhr in der Kirche Mörmter. Ebenfalls um 15 Uhr findet in der Kirche in Xanten ein Kindergottesdienst statt, zu dem auch Eltern willkommen sind. Abendmahlsgottesdienste im Elisabeth-Haus um 10.45 Uhr und im Evangelischen Altenzentrum um 16 Uhr finden unter Leitung von Prädikant Rosen statt.

Am Karsamstag wird in der Kirche in Xanten um 8.30 Uhr eine Andacht zur Grabesruhe gefeiert. Der Ostersonntag beginnt um 6 Uhr mit dem Gottesdienst, der von Pfarrer Wefers und einem Team gestaltet wird. Diese Feier zum Ostermorgen beginnt im Dunklen und nimmt so die biblische Situation der Frauen auf, die sich mit Tagesanbruch auf den Weg zum Grab machten. Nach diesem Gottesdienst steht im Gemeindesaal ein Osterfrühstück bereit. Um 11 Uhr sind alle Generationen zum Oster-Festgottesdienst eingeladen, den Pfarrer Itrich mit einem Team vorbereitet hat. Der Gottesdienst steht unter dem Titel „Verwandlungen“. Anschließend steht im Gemeindesaal ein Osterbrunch bereit, zu dem alle willkommen sind.

Am Ostermontag wird um 11 Uhr Gottesdienst in der Kirche Mörmter mit Pfarrer Willnauer-Rosseck gefeiert. „Wir sind froh, dass wir dank eines großen ehrenamtlichen Engagements zu diesen unterschiedlichen Gottesdiensten einladen können“, sagt Pfarrer Wefers.

Auch der Taizékreis lädt für Gründonnerstag zu einer Veranstaltung ein. Ab 21.30 Uhr findet im Haus Michael am Dom eine Agapefeier statt. Bis etwa 23.30 Uhr werden Taizélieder gesungen und Brot sowie Weintrauben miteinander geteilt.

(RP)