Quartiermanagement in Radevormwalds Wupperorten : Ein besonderes Ostern an der Wupper

Ein besonderes Ostern an der Wupper

Quartiermanagement in Radevormwalds Wupperorten

Überraschungen zum Osterfest: Peter Benshausen, Alina Koppelberg und David Truszczynski (v.l.) bereiten die Aktionen in den Wupperorten vor. Foto: Jürgen Moll

Wupperorte Das Quartiermanagement bereitet mit dem Jugendzentrum und der Freien Gemeinde Aktionen vor. So werden zum Beispiel auf dem Gelände des Familienzentrums 200 Schoko-Osterhasen versteckt - und das begehrte goldene Ei.

In den Wupperorten können sich Kinder und ihre Familien auf einige Osteraktionen freuen. Das Quartiermanagement für die Wupperorte hat am Montag zusammen mit dem Kinder- und Jugendtreff „Life“ und der freien evangelischen Gemeinde Dahlerau 50 Geschenktütchen für Ostern gepackt. Diese Oster-Überraschungen enthalten unter anderem Süßigkeiten, Blumensamen, festliche Rezepte, Kerzen und Bastelutensilien, die den Wupperanern die Feiertage versüßen sollen.

Alina Koppelberg, Mitarbeiterin im „Life“, nimmt bis zum 8. April Anmeldungen für die Oster-Überraschungen entgegen. In der Woche vor Ostern, vom 11. bis zum 14. April, können die Geschenke dann im Bürgerzentrum am Siedlungsweg abgeholt werden. Zusammen mit Quartiermanager David Truszczynski und Pastor Peter Bernshausen wurden die Überraschungen im Bürgerzentrum vorbereitet, damit sie bald abgeholt werden können.

Nicht nur für die Geschenktütchen arbeiten die drei Akteure zusammen, auch am Ostermontag ziehen das Quartiermanagement, der Kinder- und Jugendtreff und die freie evangelische Gemeinde an einem Strang. Zu dritt wollen sie an den Tagen um Ostern die Lebensqualität im Quartier verbessern und die Nachbarschaft stärken.