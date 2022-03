Vorsitzende des Düsseldorfer Katholikenrats : „Es wäre gut, die Amtszeit leitender Pfarrer zu begrenzen“

Natalie Schneider vor der Kirche St. Mariä Empfängnis. Die 48-Jährige ist die neue Vorsitzende des Düsseldorfer Katholikenrats. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Interview Düsseldorf Natalie Schneider ist die neue Vorsitzende des Düsseldorfer Katholikenrats. Im Interview sagt sie, wie sie die Machtstrukturen in der Kirche ändern will. Und was sie von den Gemeinden der Zukunft erwartet.