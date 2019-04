Pläne für Vereinsheim : Heimatverein Vynen kritisiert die Stadt

Vynen Die Einwohner fühlen sich von der Verwaltung gegängelt, weil ihre eigenen Ideen zum Umbau der ehemaligen Schule bis auf Details abgelehnt wurden.

Der Heimatverein Vynen hat auf seiner Jahreshauptversammlung, die jüngst im Landhaus Spickermann stattgefunden hat, Kritik an der Stadt Xanten geübt. Grund dafür sind die kommunalen Pläne, das ehemalige Gelände der Grundschule sowie des alten Feuerwehrhauses in Wohnbebauung umzuwandeln. Dort wollen Investoren drei Häuser jeweils mit zehn bis zwölf Wohneinheiten errichten (wir berichteten). Der Schul-Altbau bliebe bestehen und soll für die Vynener Vereine umgebaut werden, dahinter sollen zwei Doppelhäuser errichtet werden.

Also hätten sich Delegierte der Vereine zuletzt ein eigenes Konzept überlegt, verkündete Frerix. Danach könnten Toiletten und Küche in einem Anbau untergebracht werden. Die beiden Klassenräume könnten mit einer mobilen Trennwand ausgestattet werden. Zudem könnten bei Ausbau des Dachgeschosses dort noch kleinere Besprechungsräume eingerichtet werden. Der Zugang zum Vereinshaus sollte mit barrierefreier Rampe auf die östliche Seite des Gebäudes – in Richtung Hauptstraße – verlegt werden. Zur Unterbringung des Vereinsinventars könnte zudem eine Doppelgarage gebaut werden.

Dieses eigene Konzept hätte man dann Vertretern der Stadt und Investoren in einem Planungsgespräch vorgestellt – mit ernüchterndem Ergebnis, wie Frerix mitteilte. „Leider wurden bis auf kleine Zugeständnisse sämtliche Ideen der Vynener abgelehnt. Nach umfangreichen Diskussionen wurde die Umbauplanung des Altbaus auf spätere Gesprächstermine verschoben.“ Das sorgte für entrüstete Diskussionen auf der Versammlung. Viele Teilnehmer seien sich darüber einig gewesen, dass seitens der Stadt für die Vynener wieder einmal nur eine Minimallösung übrigbleibe. „Typisch Stadt Xanten, wie immer ist für die Dörfer kein Geld da“, so die einhellige Meinung der Versammlung.

Zum Abschluss stellte der Heimatverein noch sein Jahresprogramm vor. Neben den alljährlich stattfindenden Wanderungen und Radtouren wird es in den Sommerferien wieder Ferientage für die Kinder bei der Stadtranderholung geben. Außerdem werden einige Vynener Vereine bei der Einweihung des Kurparks vertreten sein. Am 30. Juni wird der zweite Sommertrödelmarkt stattfinden, für den 10. Oktober ist eine Besichtigung des Amazon-Zentrums in Rheinberg geplant. Außerdem wird am Freitag vor dem ersten Advent wieder ein Weihnachtsbaum auf dem Schulhof aufgestellt und von Kindern geschmückt. Für das zweite Adventswochenende ist wieder ein Krippen- und Adventsmarkt geplant.