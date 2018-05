Xanten : Der Schiffsbauer von Vynen

Xanten Werner Quurck baut seit den 1950er Jahren Modellschiffe. Über 40 Exemplare hat der 82-Jährige seither bereits fertiggestellt. Ab heute findet auf der Xantener Nordsee die Deutsche Meisterschaft im Modellschiffbau statt, die Quurck mitorganisiert hat.

Mit Plastikbausätzen muss man Werner Quurck gar nicht erst kommen. "An solch' Halbvorgefertigtem hätte ich keinen Spaß", sagt er kopfschüttelnd. Stattdessen soll alles möglichst dem historischen Vorbild entsprechen, nach detaillierten Zeichnungen gefertigt und Produkt eigener Fingerfertigkeit sein.

Seit den 50er Jahren ist der Vynener eingefleischter Schiffsmodellbauer. Über 40 Exemplare hat er seitdem auf Kiel gelegt. Einige haben in Museumsvitrinen angelegt, andere sind von heute an für vier Tage auf der Xantener Nordsee bei den Deutschen Meisterschaften im Schiffsmodellbau zu bewundern, die der 82-Jährige mit organisiert hat. Der Vynener hatte das große Glück, das Hobby quasi zum Beruf erküren zu können. Als Architekturmodellbauer in der Stadtverwaltung Duisburg setzte er planerische Vorhaben in der Stadt in Miniaturformat um, damit man sich ein besseres Bild machen konnte.

Dabei ist Werner Quurck eher ein Süßwassermatrose mit Vorliebe für die Berge und weniger für die hohe See. "Es hat sich einfach so ergeben", sagt er, wenn er an seine Anfänge im Modellbau zurückdenkt. Damals hantierte er noch hauptsächlich mit Laubsäge und Sandpapier. Der kleine Maschinenpark, der heute in der Werkstatt zum Einsatz kommt, war Utopie.



Sein Holz stammt aus dem eigenen Garten. Abgelagerter Pflaumenbaum, aus dem Planken, Masten und Aufbauten in langen Stunden herausgearbeitet werden. "Alles ist selbst gefertigt. Am schwersten fallen die Schnitzereien." Da holt er sich gerne im Bergurlaub Unterstützung bei einem Fachmann. Das Esszimmer ziert unter anderem die "Johann Moritz", eine Statenyacht. Der, wie Quurck sagt, "Mercedes der Bürgermeister im damaligen Holland". Im 17. Jahrhundert segelten Stadtoberhäupter damit über die See, die Admiralität konnte allerdings das Boot konfiszieren und als Kriegsschiff einsetzen. Über 2000 Arbeitsstunden hat der Vynener in den mehr als einen Meter langen Nachbau investiert.

Ein Gespräch mit dem 82-Jährigen über sein Hobby ist angefüllt mit Hintergrundwissen. Zum Beispiel wenn es um "Elsie" geht. Die Privatyacht wurde nach dem Ersten Weltkrieg in einer Kieler Reichswerft gebaut, als diese vorübergehend auf staatliche Aufträge verzichten musste. "Es war eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme", berichtet Werner Quurck über die Zeit, als die deutsche Wirtschaft langsam wieder Fuß fassen musste.

Auf einem Schrank steht das Heck eines kurischen Reisekahns. 1945 kam das Frachtschiff aus Ostpreußen ins Ruhrgebiet. Die "Maria" erlaubt einen Blick in die Kajüte: Sechs bis sieben Personen teilten sich seinerzeit die qualvolle Enge von ebenso vielen Quadratmetern. Ein Deck höher gab es einen wohnlicheren Raum für Fahrgäste, um so noch etwas nebenbei zu verdienen.

Vom heute bis Sonntag veranstaltet der Dachverband für Schiffsmodellbau und -sport seine Deutsche Meisterschaft. Per Fernsteuerung durchpflügen Schiffe, Yachten und Rennboote den Parcours auf der Nordsee. In der Bootshalle des Hafens sind zudem 28 Standmodelle ausgestellt. Modellbau-Bewerter lassen sich die Unterlagen vorlegen, begutachten Originaltreue und Verarbeitung. Der Eintritt zur Meisterschaft ist frei.

