Dorfaktionstag 2019: Vynener räumen im Ort auf

Info

Der Heimatverein Wardt ruft die Einwohner des Ortsteils ebenfalls zur jährlichen Dorfsäuberungsaktion auf – dort ist sie am Samstag, 30. März. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wardter Spielplatz an der Kirche. Müllsäcke und Geräte werden gestellt. Handschuhe und Warnwesten müssen die Teilnehmer selbst mitbringen. Zum Abschluss erwartet die Helfer eine Stärkung. „Dieser Aktion wäre unnötig, wenn alle umweltbewusster mit dem Müll umgehen würden“, so der Heimatverein.