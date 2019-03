Etat für 2019: Politik streitet um Xantens Haushalt

Xanten Das Ringen um den Haushalt der Stadt Xanten geht weiter. Die Politik sucht nach Möglichkeiten, das Defizit zu reduzieren. Die CDU verschob deshalb sogar eine Abstimmung über den Etat in den Stadtrat.

Der Haushalt 2019 der Stadt Xanten steht auf der Kippe. Im Hauptausschuss forderten Vertreter mehrerer Fraktionen, dass die Stadt ihre Ausgaben senke. Einige Stadträte warnten davor, dass die Haushaltssicherung drohe. Dagegen verwahrte sich Bürgermeister Thomas Görtz. Am Ende verschob der Hauptausschuss die Abstimmung über den Haushaltsentwurf in den Stadtrat. Die CDU-Fraktion hatte sich dafür ausgesprochen, weil sie die geplanten Änderungen am Entwurf der Verwaltung erst noch prüfen wolle, sagte Fraktionschef Pankraz Gasseling. Der Stadtrat berät am Dienstag über den Haushalt.