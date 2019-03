Stromtrasse „A-Nord“: Amprion informiert über neue Planungen

Sonsbeck Der Stromnetzbetreiber Amprion wird seine Pläne für die umstrittene Stromtrasse „A-Nord“, die aus Windrädern erzeugten Gleichstrom von Emden über den Niederrhein bis zu einem in Meerbusch-Osterath geplanten Konverter transportieren soll, wohl ändern müssen.

Diesen unterirdischen Bypass, der im Jahr 2025 in Betrieb gehen soll, möchte Amprion gern westlich an Sonsbeck vorbei und weiter über Geldern und Krefeld verlegen. Doch die Bundesnetzagentur hat inzwischen einen sogenannten Untersuchungsrahmen definiert und fordert vom Stromunternehmen, auch alternative Trassenverläufe zu planen.

Diese sollen in Bürgerdialogveranstaltungen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Auch in Sonsbeck wird eine solche Dialogveranstaltung stattfinden, und zwar am Dienstag, 2. April, von 12 bis 14 Uhr im Kastell. Im Fokus stehen dort die neuen Korridore, die aufgrund des Untersuchungsrahmens entwickelt werden mussten. Weiterhin möchte Amprion die Möglichkeiten erklären, wie sich Bürger am weiteren Verfahren beteiligen können