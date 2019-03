Vandalismus: Xanten will Streifendienst in der Stadt bis September verlängern

Xanten will Streifendienst in der Stadt bis September verlängern

Xanten Die Kosten seien aufgrund des zu erwartenden Rückgangs der Vandalismusschäden vertretbar. Der Streifendienst habe sich bislang bewährt, sagt Bürgermeister Thomas Görtz.

Der zunehmende Vandalismus kommt der Stadt teuer zu stehen. Im Jahr 2017 musste sie für die Behebung der Schäden rund 81.000 Euro ausgegeben. Teuerste Position war ein zerstörtes Foliendach auf dem Forum mit rund 53.000 Euro. Im vergangenen Jahr waren es sogar noch einmal 5000 Euro mehr. Auch hier ging es hauptsächlich um das Dach. Hinzu kommen Reparaturen an Straßen- und Weglampen und an Pollern, Graffitibeseitigung, mutwillige Zerstörung von Türen, Fensterscheiben und einiges mehr. „Diese Kosten werden von keiner Versicherung gedeckt“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz im Hauptausschuss. „Insgesamt stellt sich daher die Frage, wie dem Phänomen Vandalismus begegnet werden kann.“

Die Stadt setzt nicht nur auf Videoüberwachung an exponierten Stellen, sondern schickt seit Januar auch einen privaten Sicherheitsdienst auf Streife. Mit Erfolg: Die Mitarbeiter treffen selbst in der tiefsten Nacht Personen auf den Schulgeländen an. Selbst kalte Wintertemperaturen hielten sie nicht davon ab. Viele Platzverweise mussten ausgesprochen werden. „Gerade diese Tatsache gibt Anlass zur Sorge, dass sich dieses Phänomen zur Frühlings- und Sommerzeit noch verstärken wird“, befürchtet Görtz.