Stadtplanung in Düsseldorf: Warnschuss für Möbelhaus-Investoren

Düsseldorf Verwaltungsspitze will Entscheidung zur Entwicklung an der Theodorstraße herbeiführen. Politiker im Stadtbezirk kämpfen um ein Möbelhaus für Rath, sei es von Krieger oder Schaffrath.

Kein Möbelhaus mehr an der Theodorstraße in Rath? Mit dieser Vorlage hatte die Stadtverwaltung vor zwei Wochen die Bezirksvertretung 6 überrascht. Die Ortspolitiker lehnten dies ab, da sie sich von einem Möbelhaus eine Belebung des Stadtteils versprechen. Letzlich entscheiden aber Planungsausschuss (APS) und Stadtrat. Der APS nahm die Vorlage in dieser Woche wegen des Protests aus dem Stadtbezirk erst einmal von der Tagesordnung. „Die Hängepartie um Möbelhäuser an der Theodorstraße muss ein Ende haben“, sagt Markus Raub, Chef der SPD-Ratsfraktion, „aber aus der Hüfte wollen wir dem Verwaltungsvorschlag nicht zustimmen.“