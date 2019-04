Fotospaziergang AuenBilder : Ausstellung zeigt Bilder der Bislicher Insel

Xanten Der RVR bietet im April und Mai auch wieder Fotowanderungen durch die Auenlandschaft an. Parallel ist die Ausstellung im Naturforum zu sehen.

Auf einem Streifzug durch das Naturschutzgebiet Bislicher Insel lassen sich viele schöne Motive entdecken, die es lohnt, abzulichten. Ziel ist, gemeinsam die Natur der Auenlandschaft der Bislicher Insel in all ihren Facetten abzubilden und auch aus „Alltagsmotiven“ gute Naturfotos zu gestalten. Im Vordergrund der Fotowanderungen steht die gemeinsame Freude an der Natur und an der Fotografie.