Etwa 70 Aussteller : Vorfreude auf den Ostermarkt in Xanten

Xanten Zweimal musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Aber 2022 läutet der Xantener Ostermarkt wieder den Frühling ein. Etwa 70 Aussteller haben sich dafür angemeldet, darunter viele neue.

Die Stimmung ist gut, die Vorfreude groß. So groß sogar, dass Michael Neumaier während des Pressetermins in ein Hasenkostüm schlüpfte und damit in Kauf nahm, von den anderen Gewerbetreibenden gefoppt zu werden. Aber darüber konnten die Händler und Gastronomen lachen. Das ist ihnen auch nach zwei Jahren Corona-Pandemie nicht vergangen. Obwohl die Zeit schwer war.

In Xanten sind in diesem Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant. Einige werden von IGX organisiert. Zum Beispiel der Ostermarkt am Wochenende vor Ostern, also am Samstag, 9. April, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. April, von 11 bis 18 Uhr. Am Palmsonntag werden auch die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen.