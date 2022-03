Gemeindeleben in Düsseldorf : Täglicher Impuls in der Fastenzeit

Kantor Andreas Petersen, Pfarrer Martin Kammer und Pfarrerin Konstanze Meschke (v.l.) von der Friedenskirche gestalten zahlreiche Aktionen in der Fastenzeit. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Seit Aschermittwoch bietet die evangelische Friedens-Kirchengemeinde jeden Tag eine kleine Online-Aktion an. Sieben Wochen lang können Interessierte bis Ostern so in den Tag starten. Auch andere Gemeinden bieten Fastenaktionen.

Die Fastenzeit bietet Raum für Besinnung und neue Erfahrungen. Die evangelische Friedens-Kirchengemeinde hat in diesem Jahr ihre Fastenaktion unter dem Motto „Sieben Wochen mit“ gestellt. Damit will sie in einer Zeit, in der auf vieles verzichtet wurde, ein Zeichen setzen. Pfarrer Martin Kammer sagt: „Wir wollen zeigen, wir sind präsent, wir sind hier. Das geschieht mit einem täglichen Impuls, der mit verschiedenen Aktionen, Liedern, Texten und Gebeten täglich präsentiert wird.“

Bis Ostern gibt es noch online auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde etwas Neues zu sehen. Jede Woche steht unter einem eigenen Motto: Aspekte wie Glaube, Liebe, Zweifel und Hoffnung gehören zum Programm, bei dem Gemeindemitglieder aktiv mitwirken. „Wir wollten unbedingt etwas gestalten, das Corona nicht kaputtmacht“, erklärt Kantor Andreas Petersen, der das Projekt umsetzt. Das Online-Angebot wird zusätzlich durch Aktionen vor Ort und in der Gemeinschaft erweitert.

Info Fastenaktion der Friedenskirche Thema Ein Impuls für jeden Tag Online Youtube-Kanal der Friedenskirche Homepage Die begleitenden Aktionen in der Fastenzeit stehen auf der Homepage www.friedenskirche.eu und können telefonisch unter 0211 60001511 im Gemeindebüro abgefragt werden.

Jeden Dienstag gibt es in der Zeit von 18.30 bis 19 Uhr eine Andacht und mittwochs ist von 15 bis 17 Uhr die Friedenskirche, Florastraße 55, zum stillen Gebet, zum Entzünden einer Kerze und für ein Gesprächsangebot geöffnet. Pfarrerin Konstanze Meschke erhielt bereits Feedback von der Gemeinde: „Die sagen, ihr macht was, das finden wir toll. Eine ältere Dame bat mich, ihr den Text auszudrucken, den ich im Impuls vorlas, damit sie ihn behalten kann.“

Alle Impulse sind jederzeit noch abrufbar auf dem Kanal der Kirchengemeinde. Insgesamt sollen 49 kurze Videos die Fastenzeit begleiten. Auf Youtube gibt es einen Film zur Aktion „7 Wochen mit“ der Friedens-Kirchengemeinde. Zu finden sind zudem alle Aktionen der Gemeinde über die Homepage www.friedenskirche.eu.

Zu den Fastenangeboten des evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf sagt Superintendent Heinrich Fucks: „Zukunft bedeutet Veränderung. Veränderung verlangt einen Aufbruch aus der Komfortzone. Die biblischen Fastentage und Fastenzeiten üben den Aufbruch in ein besseres Leben. In ein besseres Leben lädt die Kirche im Namen Gottes ein.“ Das kann in den verschiedenen Kirchengemeinden auf ganz unterschiedliche Weise praktiziert werden. Neben den Aktionen der Friedenskirche, die allen Gläubigen offenstehen, gibt es stadtweit weitere Beispiele, die das übergeordnete diesjährige Motto der evangelischen Kirche „Sieben Wochen ohne Stillstand“ zum Anlass nehmen. In Golzheim stehen Klimafastenspaziergänge in der Tersteegen-Kirchengemeinde auf dem Programm. Im Rahmen einer Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit findet wöchentlich dienstags ein Klimafasten-Spaziergang allein oder zu zweit mit anschließendem Erfahrungsaustausch per Zoom bis zum 17. April statt. Treffpunkt ist immer um 14.30 Uhr an der Tersteegenkirche, Tersteegenplatz 1. Infos unter www.tersteegenkirche.de.

„In den Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern schauen wir jeden Donnerstag hin, was auf dem Weg von wollen zu können so alles passiert. Jede Woche der Fastenzeit steht unter einem speziellen Motto, und ihr ist jeweils eine Bibelstelle zugeordnet“, sagt Pfarrerin Elisabeth Schwab von der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde. Jeweils donnerstags, um 19 Uhr, treffen sich Interessierte mit Schwab via Zoom oder vor Ort in der Kapelle der Matthäikirche, Lindemannstraße 70. Aktuelle Infos gibt es auf der Homepage www.emmaus-duesseldorf.de.