Stadt trägt Titel seit zehn Jahren : Xanten feiert Fairtrade-Jubiläum mit Kino und Picknick

Xanten Xanten darf sich weiter Fairtrade-Stadt nennen, nunmehr seit zehn Jahren schon. Das soll gefeiert werden – zusammen mit den Bürgern. Das Rathaus verwandelt sich dafür in ein Kino, und im Kurpark soll es ein Picknick geben.

Xanten ist seit zehn Jahren offiziell Fairtrade-Stadt. Das wird am Wochenende gefeiert: Zunächst verwandelt sich der Ratssaal am Samstag, 10. September, in ein Kino: Dafür kommt das Wanderkino Cinema del Sol aus Hannover nach Xanten. Ihr Kino wird von Solarenergie betrieben. Für den Abend wird der Strom in Batterien gespeichert. Dazu bieten die DPSG-Pfadfinder und der Weltladen fair gehandelte Snacks und Getränke an. Gezeigt wird der französische Film „Nur Fliegen ist schöner“, eine unterhaltsame Komödie. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, die Filmvorführung um 19.30 Uhr. Ursprünglich sollte das Solar-Kino unter freiem Himmel am Gradierwerk aufgebaut werden. Aber wegen des angekündigten schlechten Wetters muss die Veranstaltung kurzfristig in den Sitzungssaal des Rathauses verlegt werden. Der Eintritt ist frei.

Für Sonntag, 11. September, ist die eigentliche Jubiläumsfeier geplant, dazu sind ebenfalls alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Und weil die Bevölkerung den größten Anteil an den Fairtrade-Aktivitäten der Stadt habe, finde die Urkundenübergabe nicht im Rathaus statt, sondern in ungezwungener Atmosphäre im Kurpark – als „fairer Kaffeeklatsch“, erklärte die Verwaltung. Deshalb sei um 13.30 Uhr am Pfadfindertürmchen in der Nähe der Kriemhild-Mühle ein Picknick für Familien mit Musik und Aktionen der Schulen geplant. Für Sitzgelegenheiten, Getränke und einen Imbiss werde gesorgt. Eine eigene Verpflegung, eine Picknickdecke sowie eigenes Geschirr und Besteck könnten im Sinne der Nachhaltigkeit gerne mitgebracht werden. Bei schlechtem Wetter werde die Feierstunde in die Mensa der Marienschule an der Klever Straße 9 verlegt. Der Eingang ist am Dom. Vor der Feierstunde ist für 11 Uhr am Gradierwerk ein ökumenischer Gottesdienst geplant.