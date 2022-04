Appell von Xantener Gesamtschülern : „Sei wie Willi – sei fair, Mann“

Xanten Bei einem bundesweiten Wettbewerb hatte die Willi-Fährmann-Gesamtschule einen Kunst-Workshop gewonnen. Daraus und aus dem Namen der Schule ist ein Aufruf zu mehr fairem Handel entstanden.

(wer) Die Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten setzt nach eigenen Angaben „ein starkes Zeichen für eine gerechtere, friedlichere und nachhaltigere Welt“. Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe haben mit dem Berliner Künstler Ronald Schrodt ein Kunstwerk erschaffen, das nun im Eingangsbereich des Verwaltungstraktes des Schulgebäudes hängt. „Es ist nicht nur ein Produkt eines einzigartigen künstlerischen Schaffens, sondern auch ein ganz klares Zeichen gegen Armut und Benachteiligung und für Menschenrechte“, sagte Martina Wagner, Fairtrade-Beauftragte an der Gesamtschule. „Wir danken Dr. Yo ausdrücklich für sein Engagement.“ Dr. Yo ist der Künstlername von Ronald Schrodt. Er lebt in Berlin und arbeitet seit über zehn Jahren in unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen.