Spende für Martinstüten : Sammler für 76. Martinszug in Sonsbeck unterwegs

Sammler für 76. Martinszug in Sonsbeck unterwegs

Alpen Die Planungen für den Lichterumzug in Sonsbeck sind abgeschlossen. Damit wieder die rund 1350 Martinstüten für Kinder und Senioren gepackt werden können, gehen ab sofort Spendensammler von Haus zu Haus.

Die Mitglieder des St.-Martin-Vereins Sonsbeck haben in ihrer jüngsten Versammlung die Planungen für den 76. Martinszug abgeschlossen. Ab sofort sind die 80 Sammler unterwegs, um um Spenden für den Lichterumzug zu bitten.

Schließlich sollen für das Traditionsfest am Samstag, 12. November, rund 1350 Martinstüten gepackt werden, die an die Sonsbecker Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis einschließlich zum vierten Schuljahr sowie an die Seniorinnen und Senioren ab 75 Jahre verteilt werden. Um die Kosten zu decken, werden die Sammler bis einschließlich Montag, 26. September, für eine freiwillige Spende von Haus zu Haus unterwegs sein.